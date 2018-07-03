Челябинск, 3 июля, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Новый автобус с возможностью подключить бесплатный Wi-Fi запущен в Челябинске в тестовом режиме, сообщил в ходе совещания Дмитрий Холод, директор «Челябинского городского транспорта».

Stolbovsky Знак Wi-Fi на автобусной остановке

Уточняется, что автобус будет функционировать на маршруте № 4 (от улицы Мамина до ЮУрГУ). Машина работает на газомоторном топливе и оснащена видеокамерами для безопасности пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Челябинске сменился глава городского управления транспорта: на место Романа Болотова назначен Максим Кичеев.