Лондон, 3 июля, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Британская полиции подозревает двух человек в якобы покушении на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на осведомленные источники Скотланд-ярда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Издание сообщает, что двое подозреваемых покинули Великобританию на следующий день после предполагаемого отравления семьи Скрипалей.

«Пара подозреваемых покинули Соединенное Королевство на следующее утро после покушения, и сейчас они находятся под защитой Владимира Путина», — настаивает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 28 июня, что Великобритания не может убедить союзников в вине России по «делу Скрипаля».