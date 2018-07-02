Лос-Анджелес, США, 3 июля, 2018, 02:51 — ИА Регнум. Голливудский актер Джон Малкович исполнит одну из главных ролей в новом мини-сериале «Новый папа», сообщает журнал Variety.

che Джон Малкович

О сериале известно пока только то, что он будет связан с сериалом «Молодой папа», но не будет являться его прямым продолжением. По словам издания, Малкович, вероятно, исполнит роль нового папы римского, но пока этому нет официальных подтверждений.

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