Берлин, 3 июля, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Договоренность по предотвращению незаконной миграции в Германию достигнута меду федеральным канцлером Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером, возглавляющим немецкое министерство внутренних дел, сообщает Reuters.

Harald Bischoff Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

По словам Зеехофера, между Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом прошли «интенсивные дискуссии», итогом которых стали соглашения о том, как «предотвратить незаконную иммиграцию на границе между Германией и Австрией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум: чиновник заявил, что уйдет в отставку, если за три дня не будет решен вопрос о нелегальных мигрантах, являющихся фактором нестабильности, в том числе роста преступности, в Германии.