Вашингтон, 3 июля, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Отмена антироссийских санкций Вашингтоном возможна только после «возврата» Крыма Украине, заявила журналистам Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На брифинге представитель администрации США, комментируя планируемую встречу американского и российского президентов 16 июля, сказала, что Вашингтон не признает Крым территорией России.

«Наши санкции против России за Крым будут действовать, пока Россия не вернет полуостров Украине», — уточнила Сандерс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге Сандерс не захотела отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией, сославшись на то, что о деталях переговоров говорить не намерена.