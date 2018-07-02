В Белом доме рассказали о планах Трампа по Крыму и санкциям
Вашингтон, 3 июля, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Отмена антироссийских санкций Вашингтоном возможна только после «возврата» Крыма Украине, заявила журналистам Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
На брифинге представитель администрации США, комментируя планируемую встречу американского и российского президентов 16 июля, сказала, что Вашингтон не признает Крым территорией России.
«Наши санкции против России за Крым будут действовать, пока Россия не вернет полуостров Украине», — уточнила Сандерс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге Сандерс не захотела отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией, сославшись на то, что о деталях переговоров говорить не намерена.