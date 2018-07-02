Лондон, 3 июля, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу — 2018, проходящий в России, — лучший турнир, заявил бывший футболист сборной Англии по футболу Гари Невилл в своем Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Перед матчем

https://twitter.com/GNev2/status/1013874273881030656

«Этот чемпионат самый лучший, из тех что я видел. Россия проводит его на высоте! Приезжайте и насладитесь, если у вас есть возможность», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля сборная Англии по футболу встретится в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Колумбии. Втреча состоится на стадионе «Спартак» в Москве.