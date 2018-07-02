Баку, 3 июля, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Внезапное отключение электроэнергии произошло во всем Баку в ночь на 3 июля, сообщает портал Oxu.az.

Gabriel Jorby Без света

Уточняется, что причиной стал взрыв на одной из подстанций в городе Мингячевир. В результате света лишились не только жители азербайджанской столицы, но и еще ряда городов: названы Ширван, Агдаш, Гянджа, Загатала, Барда, Сумгайыт и Гах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня массовое отключение электроэнергии произошло в Якутске: «виновным» оказался зацепившийся за провода воздушный шар.