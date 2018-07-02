Ростов-на-Дону, 3 июля, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Японский полузащитник Кейсуке Хонда принял решение завершить карьеру в сборной Японии. Об этом рассказал сам футболист журналистам на пресс-конференции по итогам матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Рыбакова Елена Кэйсукэ Хонда

Хонда подчеркнул, что в команде появилось «много хороших молодых» игроков и настало время им проявить себя в составе национальной сборной. Хонда добавил, что очень доволен выступлением своей команды на мундиале, несмотря на проигрыш соперникам из Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой из Японии в 1/8 финала чемпионата мира, сумев отыграть у соперника два мяча в основное время и забить победный гол.