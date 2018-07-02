Мехико, 3 июля, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Утром 2 июля в мексиканском штате Халиско погиб мэр города Текалитлан. По данным полиции, «мэр города Текалитлан Виктор Диас был расстрелян неизвестными в своей машине сразу после окончания всеобщих выборов».

Оружие

В автомобиле также находилась женщина, она получила тяжелые ранения, но выжила. Говорится, что нападение организовала группа вооружённых людей, которые совершили не менее 30 выстрелов.

По заявлениям мексиканской Генпрокуратуры, сейчас проводится расследование с целью найти виновных в нападении.

Два года назад в Мексике за два дня было застрелено два мэра города.