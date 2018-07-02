Ростов-на-Дону, 3 июля, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на послематчевой пресс-конференции заявил, что у его команды было множество возможностей забить, но она пропустила два гола.

Football.ua Роберто Мартинес

Только благодаря характеру игроков, им удалось побороться за свою победу после счёта 2:0 в пользу японцев, считает он.

2 июля бельгийцы в матче 1/8 финала ЧМ-2018 обыграли японцев со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи — 0:2. Сборной Бельгии удалось забить победный гол на последних секундах компенсированного времени. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Соперником бельгийцев в четвертьфинале 6 июля в Казани станет команда Бразилии.