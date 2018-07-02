Вашингтон, 3 июля, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Будет ли обсуждаться на предстоящих переговорах президентов России и США тема Крыма, не известно. Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, отказалась ответить журналистам на соответствующий вопрос.

Белый дом

На очередном брифинге Сандерс спросили, будет ли на встрече в Хельсинки 16 июля поднят вопрос о возможности признания Вашингтоном законности воссоединения Крыма с Россией. В ответ Сандерс заявила:

«Не буду говорить ничего о переговорах сейчас».

Напомним, в июне на саммите G7 американский президент Дональд Трамп заявил, что Крым можно считать российской территорией, потому что там говорят по-русски.