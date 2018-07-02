Киев, 3 июля, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Нейтральный статус Украины, указанный в принятой в 1990 году декларацией о независимости, позволили бы избежать потери Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе, заявил глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко в интервью NewsOne.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

Николаенко подчеркнул, что в 1990 году за декларацию независимости Украины проголосовало 94% украинцев, тем самым подтвердив нейтральный статус страны. По его словам, если бы руководство Украины не металось между Россией и США, то проблем в Донбассе и потери Крыма Украина могла бы избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом в 2014 г. После госпереворота на Украине жители полуострова и города Севастополя провели референдум и подавляющим большинством голосов высказались за выход Крыма из состава Украины.

Президент РФ заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.