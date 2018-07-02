Москва, 3 июля, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Российский хоккеист и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву 7 июля, сообщил спортсмен в своем Instagram.

Daryl Levine Александр Овечкин

https://instagram.com/p/BkvjhV7BsDf/

Кубок будет выставлен в фан-зоне мундиаля на Воробьевых горах с 13:00 до 16:00, в день футбольного матча ¼ чемпионата мира с участием сборных России и Хорватии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2018 года хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» стала обладателем Кубка Стэнли впервые за свою историю, одолев в финальной серии кубка команду «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:1. Капитаном команды «Вашингтон» был российский хоккеист Александр Овечкин.