Москва, 3 июля, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси спешно покинул Бронницы (Московская область), не дожидаясь отъезда из России всей сборной, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Месси уехал вместе со своим приятелем Хавьером Маскерано утром 1 июля. Об этом сообщила охрана санатория, где проживала аргентинская команда. Футболисты покинули территорию санатория через запасной выход.

Уточняется, что они уехали так срочно из-за неприятностей в связи с «вылетом» из плей-офф. Оказывается, после поражения команда аргентинцев потеряла сплоченность и обстановка стала враждебной.

Напомним, Аргентина лишилась шанса выиграть ЧМ-2018 после поражения в игре с французами 30 июня со счетом 4:3.