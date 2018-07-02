Москва, 3 июля, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Нападающий сборной России Артем Дзюба пожелал бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову удачи в ближайших боях.

BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

В официальном «Твиттере» национальной команды сообщается, что форвард национальной сборной России Артем Дзюба подарил бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову от лица команды футболку с автографами российских футболистов, а также пожелал спортсмену удачи.

Ранее Хабиб поздравил с победой в матче 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании российских футболистов (1:1, 4:3 пен.).

6 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC, проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором.