Москва, 3 июля, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Наталья Тимакова — пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева — скоро покинет свой пост, передает РБК.

Government.ru Дмитрий Медведев

О планах по смене пресс-секретаря сообщили два госслужащих федерального уровня. Названы примерные сроки ухода Тимаковой — сентябрь или даже конец нынешнего лета.

Причина смены места работы чиновника, как отмечают источники, — это намерение сменить сферу деятельности.

Напомним, после выборов президента России в марте 2018 года Медведев сохранил пост премьер-министра. В аппарате власти в ряде регионов произошли кадровые перестановки.