Сочи, Краснодарский край, 3 июля, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Сборная Хорватии по футболу прилетела в Сочи для подготовки к матчу ¼ финала против сборной России, который состоится 7 июля на стадионе «Фишт», сообщают «Вести-Сочи».

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Сообщается, что после прибытия в аэропорт команда отправилась в гостиницу, в которой будет проживать во время подготовки к матчу. У въезда на территорию отеля игроков сборной встретили болельщики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля сборная Хорватии по футболу одолела сборую Дании в серии послематчевых пенальти и вышла в ¼ финала мундиаля, где проведет матч против сборной России. Главный тренер хорватской сборной Златко Дадич назвал российскую команду «великим соперником».