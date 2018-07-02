Вашингтон, 3 июля, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео совершит визит в Северную Корею 5 июля, сообщает пресс-служба Белого дома США.

U.S. Embassy in Korea Майк Помпео

Помпео пробудет в Пхеньяне 2 дня и обсудит с северокорейской стороной достигнутое во время встречи лидеров США и КНДР в июне соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова, а также ряд друг вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня появилась непроверенная информация о запланированном визите госсекретаря США Майка Помпео в КНДР. Отмечается, что ради поездки Помпео отменил важную встречу.