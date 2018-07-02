Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Актриса Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Ольга Лозовая ушла из жизни в возрасте 46 лет.

Muzcomedy.ru Ольга Лозовая

Заслуженная артистка России скончалась 1 июля после продолжительной болезни. Похороны пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Актриса скончалась через полторы недели после своего дня рождения.

Лозовая родилась 22 июня 1972 года в городе Энгельс (Саратовская область). Театральная карьера актрисы началась с работы в Волгоградском театре музыкальной комедии куда она поступила после окончания средней школы в 1990 году.

Через два года она поступила в Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова. С 1993 года работала в Томском музыкальном театре, а через год из консерватории перешла в Томское музыкальное училище.

В Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии перешла в 1999 году, где и работала последние годы.

Помимо работы в театре известна ролями в кино. В 2006 году она снялась в сериале «Женская логика — 5», а 2008 — в фильме «Дилер». В 2009 году — в роли бригадира Ольги в «Жить сначала».