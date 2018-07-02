Ростов-на-Дону, 3 июля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сборная Бельгии по футболу стала первой за полвека командой, сумевшей при счёте 0:2 отыграться в основное время матча в плей-офф чемпионата мира, передаёт RT.

Кирилл Венедиктов Болельщики сборной Бельгии

Как сообщается, в последний раз вырвать победу у соперника при таком же счёте удалось сборной Португалии в матче ¼ финала чемпионата 1966 года против сборной КНДР.

Одержать победу, уступая с разницей в два мяча, смогла также сборная Германии в матче против Англии на ЧМ-1970, однако тогда перелом в игре произошёл уже в дополнительное время.