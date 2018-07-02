Нью-Йорк, США, 2 июля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Американский фондовый рынок закончил день в «зеленой зоне» — рост индексов поддержали акции Apple и ряда других компаний, 2 июля передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 35,77 пункта (0,15%), до 24 307,18 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 8,34 пунктов (0,31%), до 2726,71 пунктов, индекс Nasdaq Composite вырос на 57,38 пунктов (0,76%), до 7567,69 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля фондовый рынок США открылся в «красной зоне» из-за падения котировок промышленных компаний, бизнес которых оказался чувствителен к торговой войне администрации Дональда Трампа с ЕС и Китаем.

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