Лондон, 2 июля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. В Великобритании 40 школ запретили ученицам носить юбки в рамках борьбы за права трансгендеров. Об этом 2 июля пишет Daily Mail.

Martin Pettitt Английский школьник

Первой школой, где администрация ввела «гендерно нейтральную форму», стало учебное заведение в Льюисе, Восточный Сассекс. Там все учащиеся ещё с сентября 2017 года обязаны носить исключительно брюки.

Директор школы в Льюисе Тони Смит заявил, что причины смены формы в школе связаны с «равенством и вежливостью».

«Теперь наши студенты все носят одинаковую форму, это намного более благоразумно и с большей вероятностью нивелирует шансы нарушения прав. Это гендерно нейтральная форма и мы долго размышляли над этим, чтобы она была действительно нейтральной», — сказал Смит.

После школы Льюс к подобным мерам прибегли и другие учебные заведения. На данный момент «гендерно нейтральная форма» введена как минимум в 40 школах Великобритании.

В ряде школ родители учеников жалуются, что с ними не посоветовались перед тем, как вводить новые требования к школьной форме.