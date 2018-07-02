Архангельск, 2 июля, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Дом футбола появится в Архангельске к 2020 году. О соответствующем решении сообщил журналистам губернатор региона Игорь Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Arhcity.ru Трансляция матча Россия-Испания собрала на площади тысячи архангелогородцев

По словам губернатора, в настоящее время идут дискуссии о том, что из себя должен представлять этот проект.

Известно, что это будет крытое сооружение для круглогодичной эксплуатации. Скорее всего, будет выбран проект, который уже был успешно реализован в других регионах.

Губернатор также сообщил, что работа фан-зоны у театра драмы будет продолжена и 7 июля там состоится трансляция матча сборной России со сборной Хорватии.

Добавим, что фан-зона в центре города была открыта только к 5 матчу сборной России. На площади у театра драмы собрались тысячи горожан.