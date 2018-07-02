Киев, 2 июля, 2018, 23:50 — ИА Регнум. «Агрессор» не собирается останавливаться на Крыме и Донбассе, заявил начальник генерального штаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко 2 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

По мнению украинского военного, Россия маркирует территории и претендует на земли других народов, а также ворует чужую историю и славу.

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин присвоил почетные названия одиннадцати военным частям. В частности, 6-й танковый полк стал «гвардейским Львовским», 68-й стал «гвардейским Житомирско-Берлинским», а 163-й — «гвардейским Нежинским». Названия были присвоены в честь освобождения городов УССР во время Великой Отечественной войны. Слова Муженко о краже чужой славы могли бы быть правдой, если бы эти города освободили боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако это сделала Красная армия.

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