Глазго, Великобритания, 2 июля, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Певица и композитор Энни Леннокс назначена канцлером Каледонского университета Глазго, 2 июля передает агентство Associated Press.

Annielennox.com Энни Леннокс

Сама Леннокс, известная как сооснователь The Eurythmics, отнеслась к назначению с «благоговением и страхом». По словам Леннокс, она не имеет высшего образования, и в её время «молодые женщины из рабочего класса, получающие университетские степени, были столь же редки, как кенгуру в Антарктике».

Пост канцлера в университетах Шотландии является «церемониальным», однако номинально канцлер считается главой университета и может влиять на назначение ученых степеней.

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