Бойсе, США, 2 июля, 2018, 23:39 — ИА Регнум. В США предъявлены обвинения 30-летнему Тимми Киннеру, устроившему резню в жилом комплексе для мигрантов и беженцев в городе Бойсе (штат Айдахо), передаёт Idaho Statesman.

Эдвард Мунк. Убийца

В результате нападения в Бойсе 1 июля пострадали девять человек, в том числе шесть малолетних детей. Позднее одна из пострадавших, трёхлетняя девочка, скончалась в больнице.

Установлено, что сам нападавший является жителем штата Калифорния. Подробностей о возможных мотивах его действий в полиции пока не сообщают. При этом правоохранительные органы обратились к гражданам, которые как-либо контактировали с мужчиной в последние недели, с просьбой сообщить об этом властям.