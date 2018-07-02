Москва, 2 июля, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Американский президент США Дональд Трамп может пойти навстречу российскому лидеру Владимиру Путину по сирийскому вопросу в обмен на вывод проиранских сил с сирийско-израильской границы. Об этом 2 июля заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Владимир Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

«По вопросу Сирии и Ирана — (с Ближнего Востока) Трамп хочет уйти. Здесь размен возможен такой, что мы гарантируем (исключить присутствие) Ирана в южной Сирии на границе с Израилем», — заявил Платошкин.

Останется ли присутствие проиранских сил в районе турецкой границы в Сирии, Вашингтон практически не волнует, считает политолог. При этом снятие напряжённости на сирийско-израильской границе Вашингтон будет готов обеспечить ценой карт-бланша правительственным войскам Сирии в южной зоне деэскалации, где возобновилась активность террористов, в ответ на которую Дамаск вынужден проводить наступательные боевые действия.

«В обмен они, американцы, снимают свою протекцию над южной зоной деэскалации и разрешают войскам Асада делать всё, что угодно, при условии, что там иранцев просто не будет. Думаю, на таких условиях вполне возможно договориться», — отметил Платошкин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы на встрече с главой России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки понять позицию России и донести подход США. По информации западных СМИ, Дональд Трамп намерен использовать встречу для обсуждения договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии. При этом Трамп уже успел обсудить вопрос вывода американских войск из Сирии во время встречи в Белом доме с королём Иордании Абдаллой II.

По данным CNN, Трамп рассматривает вариант о том, чтобы позволить Дамаску вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России о беспрепятственном выходе поддерживаемых западной коалицией боевиков из указанного региона.

Между тем в конце июня замглавы МИД России Михаил Богданов заявил о том, что обмены ударами между Ираном и Израилем в Сирии и действия израильской авиации — которая регулярно наносит удары по военным объектам проиранских сил, — приведут к осложнению обстановки во всём регионе.