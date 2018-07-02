Инта, Коми, 2 июля, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Перед оставшимся без работы интинцами открылись новые перспективы. «Воркутауголь» откликнулась на просьбу правительства Республики Коми о помощи Инте в связи с ликвидацией шахты «Интауголь».

Гилберт Дейкин. Жажда — Конец смены (фрагмент). 1934

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, интинцам помогут трудоустроиться на предприятие «Воркутауголь», но для этого им необходимо будет пройти обучение. Сколько человек готово взять «под опеку» предприятие, не сообщается.

Обнадеживающую информацию привел и министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин. По его словам, количество вакансий в республике превышает количество высвобождаемых на предприятии АО «Интауголь» сотрудников.

«На текущий момент более полутора тысяч предприятий заявили в органы службы занятости 12,6 тысяч вакансий, в том числе 700 вакансий в Инте, более 2 тысяч вакансий в близлежащих городах — Усинске и Воркуте. Учреждения занятости населения уже организовали работу по информированию высвобождающихся сотрудников АО «Интауголь» о вакансиях и вариантах трудоустройства, в том числе вахтовым методом», — заявил министр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, совет директор АО «Интауголь» принял решение о ликвидации предприятия из-за убыточности. Оказываемая финансовая поддержка — более 2 млрд рублей в 2015—2017 годах — не позволила вывести «Интауголь» на устойчивый режим работы. По неподтвержденным данным, после ликвидации предприятия безработными станут 2 тысячи человек.

Читайте также:

В Воркуте придумали, как заработать на холоде