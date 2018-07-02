Киев, 2 июля, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Украинская власть повысила цену на газ для населения, мотивировав это ускоренным развитием украинской газодобычи, однако добыча украинского газа сокращается, заявил бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко 2 июля на пресс-конференции в издании Golos.ua.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Бытовой газ

«Я напоминаю, что цена на газ была для нас с вами для того, чтобы увеличить добычу газа нашей дорогой компанией «Укргазвыдобування». <…> На сегодня добыча газа у компании «Укргазвыдобування» сокращается, недофинансирование со стороны НАК «Нафтогаза» около 40 миллиардов гривен», — сообщил Кучеренко.

Государство собирает с украинцев деньги на добычу газа, но они в производственное предприятие не попадают, подытожил эксперт.

Кучеренко также напомнил, что НАК «Нафтогаз» не вкладывает средства и не модернизирует активы компании, владеющей украинскими газовыми сетями — «Укртрансгаз». По этой причине вокруг Украины выстраиваются обходные газопроводы.

Напомним, по мнению эксперта Михаила Делягина, российский транзит газа через территорию Украины продлится до первой крупной аварии.

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