Бельгия обыграла Японию, проигрывая 0:2 к 67-й минуте
Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 23:22 — ИА Регнум. 2 июля на стадионе «Ростов-Арена» был разыгран матч 1/8 финала чемпионата мира —2018 между национальными Бельгии и Японии. Противостояние завершилось волевой победой «красных дьяволов» со счётом 3:2.
В дебюте второго тайма Генки Харагути и Такаси Инуи забили два мяча и обеспечили сборной Японии комфортное преимущество — 0:2. Через 17 минут центральный защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген забил шикарный гол точным ударом головы с острого угла — 1:2. На 74-й минуте Маруан Феллайни сумел сравнять счёт — 2:2. За 20 секунд до конца игры Насер Шадли вырвал победу для сборной Бельгии, замкнув передачу Томаса Менье — 3:2.
Статистика матча (Бельгия/Япония)
Удары 21/9
Удары в створ 8/5
Владение 56%/44%
Фолы 13/9
Составы на матч:
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Компани, Витсель, Де Брёйне, Азар, Карраско, Мертенс, Лукаку, Менье.
Япония: Кавасима, Седзи, Сакаи, Нагатомо, Есида, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Хасебе, Осако.
Главный арбитр матча: Маланг Дьедиу.
Предупреждения: Сибасаки — 40.
Голы: Харагути 48 — 0:1, Инуи 52 — 0:2, Вертонген 69 — 1:2, Феллайни 74 — 2:2, Шадли 90+2 — 3:2.