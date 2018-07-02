Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 23:22 — ИА Регнум. 2 июля на стадионе «Ростов-Арена» был разыгран матч 1/8 финала чемпионата мира —2018 между национальными Бельгии и Японии. Противостояние завершилось волевой победой «красных дьяволов» со счётом 3:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Японский болельщик озадачен

В дебюте второго тайма Генки Харагути и Такаси Инуи забили два мяча и обеспечили сборной Японии комфортное преимущество — 0:2. Через 17 минут центральный защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген забил шикарный гол точным ударом головы с острого угла — 1:2. На 74-й минуте Маруан Феллайни сумел сравнять счёт — 2:2. За 20 секунд до конца игры Насер Шадли вырвал победу для сборной Бельгии, замкнув передачу Томаса Менье — 3:2.

Статистика матча (Бельгия/Япония)

Удары 21/9

Удары в створ 8/5

Владение 56%/44%

Фолы 13/9

Составы на матч:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Компани, Витсель, Де Брёйне, Азар, Карраско, Мертенс, Лукаку, Менье.

Япония: Кавасима, Седзи, Сакаи, Нагатомо, Есида, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Хасебе, Осако.

Главный арбитр матча: Маланг Дьедиу.

Предупреждения: Сибасаки — 40.

Голы: Харагути 48 — 0:1, Инуи 52 — 0:2, Вертонген 69 — 1:2, Феллайни 74 — 2:2, Шадли 90+2 — 3:2.