Москва, 2 июля, 2018, 23:15 — ИА Регнум. Трамп не пойдёт на юридическое признание Крыма российским, однако фактически готов идти на серьёзные уступки по этому вопросу. Об этом 2 июля заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Владимир Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я считаю, что Крым они признают в рабочем порядке. Будет прибалтийский вариант. США никогда не признавали вхождение прибалтийских республик (в состав СССР). Но консульства там просто не было — вот и всё. То есть американское посольство возобновит выдачу виз крымчанам, а для них это основное», — заявил Платошкин.

Ранее американские СМИ сообщили, что в первую очередь президент США Дональд Трамп хотел бы использовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии.

По мнению Платошкина, это даёт основания считать, что тема Крыма, как и украинский вопрос в целом, будет в худшем случае просто снят с повестки на ближайшей встрече — сознательно и самой же американской стороной.

В перспективе же в интересах решения вопроса на ближневосточном направлении Трамп может продолжить эту линию и пойти на смягчение американской позиции в отношении Крыма. О серьёзных сдвигах в настроениях косвенно свидетельствует и напряжённое отношение к встрече ряда европейских стран, уверен эксперт.

«Европейцы против встречи Путина и Трампа. Значит, встреча уже сама по себе хороша. Но я считаю, что она действительно хороша и прорыв будет достигнут», — полагает политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы на встрече с главой России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки понять позицию России и донести до российского лидера внешнеполитические подходы США. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к международным саммитам. Как сообщалось ранее, президент США хочет использовать встречу для поиска компромисса по Сирии. При этом в конце июня 2018 года американский президент в беседе с журналистами допустил возможность признания Крымского полуострова российским.

Перспектива переговоров лидеров России и США вызвала неоднозначную реакцию общественности западных стран. Так, британское издание Independent писало, что успех переговоров Путина и Трампа может разрушить образ России как «извечного врага», чем объясняется негативная реакция на грядущую встречу ряда государств Европы.