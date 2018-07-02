Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Сборная Бельгии вырвала победу над японцами в дополнительное время и оформила себе путёвку в ¼ финала ЧМ-2018. Полузащитник Насер Шадли отправил мяч в ворота «синих самураев» на последних секундах. Итоговый счёт на табло — 3:2.

Fifa.com Сборная Бельгии

ИА REGNUM напоминает, что первыми открыли счёт в матче на «Ростов-Арене» японцы, отправив два гола в ворота бельгийцев во втором тайме с разницей в четыре минуты. Затем подопечные Роберто Мартинеса также с разницей в пять минут сравняли счёт.

Матч между сборными Японии и Бельгии стал заключительным футбольным поединком, который в рамках ЧМ-2018 приняла «Ростов-Арена». Во время мундиаля здесь прошло пять игр первенства планеты, четыре из них — в рамках группового этапа.