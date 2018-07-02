Вашингтон, 2 июля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил 2 июля, что рассматривает до семи кандидатур на должность судьи Верховного суда.

Rae Allen Правосудие

Как сообщил глава Белого дома журналистам, сегодня он уже провёл встречи с четырьмя претендентами и ещё «с двумя-тремя» намерен провести консультации в ближайшее время.

Объявить о своём выборе Дональд Трамп пообещал до следующего понедельника, 9 июля.

Напомним, в конце июня 82-летний член Верховного суда США Энтони Кеннеди, прослуживший в должности 30 лет, заявил о наремении выйти на пенсию.

Кандидатуры судей Верховного суда в Соединённых Штатах выдвигаются президентом, после чего их утверждает Сенат. При этом судьи назначаются пожизненно.