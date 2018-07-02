Киев, 2 июля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Свергнутый Майданом премьер-министр Украины Николай Азаров на смог добиться от Украины восстановления пенсионных выплат, сообщило 2 июля издание «Украинская правда».

State Chancellery of Latvia Николай Азаров

Верховный суд ещё 21 июня отказал Азарову в отмене предыдущего решения, которым действия пенсионного фонда, лишившего политика пенсии, были признаны законными.

Напомним, в конце 2015 года Печерский районный суд Киева арестовал пенсии бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-премьера страны Николая Азарова.

Читайте также: Янукович уверен, что, сбежав, он предотвратил гражданскую войну на Украине