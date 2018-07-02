Париж, 2 июля, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Во Франции отпущены на свободу два выходца из Ирана, задержанные ранее при расследовании дела о подготовке теракта, сообщает 2 июля интернет-портал France Info.

Цитата из м/ф «Следствие ведут Колобки». реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР

В рамках дела в субботу были задержаны трое выходцев из Ирана. Двое из них освобождены в связи с отсутствием состава преступления, третий задержанный остается под стражей.

Напомним, 30 июня бельгийские правоохранительные органы сообщили о пресечении подготовки терррористической атаки, которую осуществляли двое граждан Бельгии иранского происхождения. Было заявлено, что они планировали взорвать бомбу на встрече сторонников иранской оппозиции, проходившей во Франции.

Кроме того, в рамках этого дела на территории Германии задержали сотрудника посольства Ирана в Австрии.

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