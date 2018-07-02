Киев, 2 июля, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании собрал самую большую аудиторию телезрителей на Украине из всех матчей ЧМ-2018. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба телеканала «Интер», обладающего эксклюзивными правами на трансляцию игр чемпионата на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Испании и сборная России

Согласно данным телемониторинга, доля матча Россия — Испания по аудитории 18+ составила 23,1%, по аудитории от 18 до 54 лет в крупных городах — 21,7%, в городах с населением более 50 тысяч — 25,5%.

Таким образом, как отмечается, матч стал безоговорочным лидером эфира по всем трём категориям аудитории.

Напомним, сборная России одержала победу над командой Испанией по итогам серии послематчевых пенальти и впервые в истории прошла в ¼ финала чемпионата мира. В матче четвертьфинала Россия встретится с Хорватией, игра будет проходить 7 июля в Сочи.