Москва, 2 июля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Грядущая встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом не принесёт каких-либо компромиссов по ключевым политическим вопросам, однако заложит основу для долгосрочного налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом 2 июля заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

alsen Шахматы

«Я уверен, что никакого компромисса достигнуто не будет. Поскольку компромиссы готовит государственная машина. Для государственных машин — для Госдепартамента, ЦРУ, — эта встреча достаточно неожиданная, они к ней не так долго готовились. Насколько мне известно, подготовкой занималось посольство и аппарат советника по национальной безопасности», — заявил Марков.

«Поэтому не будет такого, как обычно: подготовленные государственными машинами определённые темы для компромиссов, поговорили, в чём-то достигли, в чём-то — нет. Будет другое: будет философская встреча между двумя президентами», — полагает он.

Специфика встречи заключается в том, что она впервые позволит президентам двух стран обстоятельно поделиться взглядами на политические процессы, и тем самым Путин может оказать весьма серьёзное влияние на Трампа, считает политолог.

Так, по его мнению, по Украине Трамп в принципе не обладает достоверной информацией: он дезинформирован как американскими СМИ, так и американскими спецслужбами, которым, наравне с Пентагоном и министерством финансов, передал всю работу по «украинскому вопросу», считает Марков.

«Он не знает глубины чудовищных преступлений, которые там совершаются на американские деньги. Если Путин сможет ему на фактах это показать, не исключено, что всё изменится… Возможна ситуация, когда после этой встречи и в результате встречи произойдёт очень серьёзное, фундаментальное изменение американского подхода», — добавил эксперт.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки. Ранее американский лидер указывал, что хотел бы на встрече с главой России понять позицию России по основным внешнеполитическим вопросам и донести подход США.