Киев, 2 июля, 2018, 22:32 — ИА Регнум. В июне украинцы зарегистрировали 6,5 тыс. новых автомобилей, что в сравнении с июнем 2017 года меньше на 5,4%, сообщили в ассоциации Укравтопром 2 июля на официальном сайте.

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В сравнении с маем 2018 года спрос на новые машины упал на 4,8%.

Лидерами продаж стали автомобили трех производителей — Toyota, Renault и Skoda.

Как сообщало, более половины украинского авторынка составляют подержанные авто, завезенные из Европы.

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