Мехико, 2 июля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Избраный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен искоренить преступность в стране, однако обещает делать это не так, как его предшественники, 2 июля передает агентство Reuters.

Акапулько

«Провалившаяся стратегия борьбы с кризисом безопасности и насилием изменится. Больше, чем на использование силы, мы будем полагаться на исправление причин, которые порождают неуверенность и насилие», — заявил Лопес Обрадор в своей победной речи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2006 года в Мексике произошло более 200 тыс. убийств. Страна охвачена войной преступных группировок и наркокартелей, число жертв которой каждый год растет.

Читайте также: Новый президент Мексики проведет в стране пенсионную реформу