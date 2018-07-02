Мехико, 2 июля, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложил президенту США Дональду Трамп заключить «всеобъемлющее соглашение» между странами. Сообщение об этом он разместил 2 июля в своём микроблоге в Twitter.

Eneas De Troya Андрес Мануэль Лопес Обрадор

По словам Лопеса Обрадора, президент США позвонил ему по телефону и их беседа продолжалась около получаса.

«Я предложил ему изучить всеобъемлющее соглашение, проекты развития, которые создадут рабочие места в Мексике, а вместе с этим и сократят миграцию и улучшат ситуацию с безопасностью», — написал избранный президент.

Он также отметил, что телефонный разговор проходил в «уважительной» манере. Стороны условились, что представители Мехико и Вашингтона продолжат переговоры.

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