Вашингтон, 2 июля, 2018, 22:15 — ИА Регнум. ВТО должна изменить свое поведение относительно США, иначе мы примем меры, заявил 2 июля журналистам президент США Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Заявление было сделано в Белом доме. Трамп сообщил, что ВТО уже несколько лет плохо обращается с США — и на это следует отреагировать.

«Надеюсь, они поменяют свое неправильное поведение, которое применяли к нам на протяжении ряда лет… Если они не начнут обращаться с нами правильно, мы кое-что сделаем», — заявил Трамп.

Более конкретной информацией по данному вопросу президент США не поделился.

Как сообщало ИА REGNUM, основным направлением внешней экономической политики Дональда Трампа стало разрушение сложившейся системы мировых экономических отношений, которую он считает невыгодной для США.

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