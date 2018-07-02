Москва, 2 июля, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Ожидаемая встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным указывает на то, что политическая элита в Вашингтоне осознала серьёзную необходимость налаживания более тесных контактов с Москвой. Об этом 2 июля заявил секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Жизнь подвела естественный итог, сведя одну и другую сторону к этой встрече. Здесь надо отдать должное той команде, которая работает с Трампом, — что всё-таки они осознали необходимость встречи», — заявил Романович.

«Я оцениваю присутствие рядом с ним (Трампом) Помпео как фактор реального взгляда на происходящее, реального понимания на то, что происходит во всех отношениях», — подчеркнул он.

Ранее глава госдепартамента США Майк Помпео указывал на возможность улучшения российско-американских отношений. В частности, по его словам, Вашингтон готов к такому развитию событий в том случае, если Россия продемонстрирует готовность принять конкретные меры, «чтобы решить некоторые обеспокоенности США, в том числе о вмешательстве во внутренние дела страны».

«Мы присутствуем при неизбежном императиве встречи лидеров двух государств. Эти две величайшие ядерные державы оказывают влияние на весь ход мировых событий, и это лишний раз подтверждается этой встречей. Да, долго готовились. Да, было всё не просто. Но обратите внимание, что чем дальше мы уходим от момента выборов, от того критического для США положения, когда они посчитали, что мы вмешивались в их выборы», — подчеркнул Романович.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы на встрече с главой России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки понять позицию России и донести подход США. Перспектива переговоров лидеров России и США вызвала неоднозначную реакцию общественности западных стран. Так, британское издание Independent писало, что успех переговоров Путина и Трампа может разрушить образ России как «извечного врага».