Киев, 2 июля, 2018, 22:15 — ИА Регнум. С января по март 2018 года украинские мигранты перевели в страну на 34,2%больше денег, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 2 июля в Национальном банке Украины.

В этом году лидирует Польша. По сравнению с прошлым годом объем переводов из этой страны вырос на 44,9% и составил $865 млн.

На втором месте — Россия. Переводы из РФ сократились на 8,3% и составили $300 млн.

Тройку лидеров замыкают США. Объем переводов из этой страны вырос на 29,7% и составил $192 млн.

Напомним, что из-за растущего потока украинских мигрантов Польша решила создать дополнительный железнодорожный маршрут от Перемышля до Берлина.

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