Великий Новгород, 2 июля, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Общемуниципальный список на выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва от партии «Справедливая Россия» возглавил бывший вице-мэр и вице-губернатор Алексей Афанасьев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, «Справедливая Россия» выставила своих кандидатов по всем 15 городским одномандатным округам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В числе кандидатов от партии — Юрий Чермашенцев, который работал в мэрии Великого Новгорода заместителем главы администрации до избрания Юрия Бобрышева мэром города при прежних руководителях муниципалитета: Александре Корсунове и Николае Гражданкине.

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В новый состав думы Великого Новгорода от партии по одномандатным округам выдвинуты четверо из пяти действующих депутатов фракции: Сергей Симоненко, Владимир Богомолов, Владимир Андреев и Алексей Чернов. В списке кандидатов-одномандатников есть и бывший депутат от партии Михаил Панов, лишившийся мандата в связи с непредоставлением декларации о доходах.

В партийном списке по единому избирательному округу от «Справедливой России» в думу Великого Новгорода пойдут 46 кандидатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов думы Великого Новгорода нового, шестого созыва пройдут 9 сентября 2018 года. В новый состав думы, как и в нынешний, будут избраны 30 депутатов: 15 по партийным спискам, 15 по одномандатным округам. Напомним, что сейчас в думе Великого Новгорода пять фракций. У «Единой России» 15 депутатов, у «Справедливой России» — пять, у КПРФ — три депутата, у партии «Яблоко» — два, у ЛДПР — один депутат, ещё трое не входят ни в одну из партийных фракций.