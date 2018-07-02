Сеул, 2 июля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Члены профсоюза южнокорейского концерна Hyundai проголосовали за проведение забастовки, 2 июля передает агентство Reuters.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

Согласно заявлению профсоюза, за забастовку проголосовали 73,87% из 44 782 членов. План забастовки будет принят во вторник 3 июля. Профсоюз требует увеличения заработной платы на 5,3%.

Забастовки на южнокорейских заводах Hyundai Motor, пятого по величине автопроизводителе в мире, происходили почти каждый год с 1987 года.

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