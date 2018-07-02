Москва, 2 июля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Руководство Google обещает исправить некорректное указание моста через Керченский пролив на картах Google Maps. Об этом сообщается 2 июля в микроблоге компании в Twitter.

Most.life Крымский мост

«Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google картах», — говорится в сообщении. Отмечается что специалисты компании «работают над исправлением».

Напомним, ранее было обнаружено, что мост через Керченский пролив на картах Google со стороны Краснодарского края был указан на русском языке, а со стороны Крыма — на украинском: «Кримський мiст».

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