Москва, 2 июля, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Медики подозревают у защитника сборной России по футболу Юрия Жиркова («Зенит») воспаление сухожилия одной из мышц голени. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба сборной России.

Андрей Пронин ИА REGNUM Юрий Жирков (с мячом)

Напомним, 1 июля во время перерыва в матче 1/8 финала между сборными России и Испании Жирков был заменен.

Сообщается, что сегодня Жирков должен пройти дополнительное обследование, по итогам которого будут определены дальнейшая тактика и сроки лечения. На данный момент участие Жиркова в матче ¼ финала против сборной Хорватии под вопросом.

Напомним, что во время матча-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в матче против Саудовской Аравии травму получил полузащитник сборной России Алан Дзагоев. У него диагностировал травму мышц задней поверхности бедра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Россия совершенно невероятным образом смогла победить сборную Испании в матче 1/8 финала. В основное время матча счет составил 1:1, но в серии пенальти наша команда взяла верх — 3:4.

Теперь 7 июля сборная России сыграет против сборной Хорватии.