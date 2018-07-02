Пекин, 2 июля, 2018, 21:53 — ИА Регнум. В Китае создано лазерное ружье, поражающее противника на дальности до 800 метров, сообщает 2 июля газета South China.

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Новое ружье весом три килограмма получило обозначение ZKZM-500. Его разработчики позиционируют изделие как оружие нелетального воздействия.

В частности, импульс, выпущенный из ZKZM-500 способен быстро поджечь одежду или обуглить кожу. Работает ружьё от литиевого аккумулятора, заряд которого обеспечивает более тысячи двухсекундных импульсов.

Технические характеристики ружья целиком не раскрываются, но китайские СМИ сообщили, что мощность его импульса можно усиливать до способности прожигать отверстия «в бензобаке и воспламенять горючее».

Издание утверждает, что лазерное ружье ZKZM-500 скоро начнет поступать в контртеррористические подразделения силовых ведомств Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о создании в России боевой лазерной установки, но не стал раскрывать ее тактико-технических характеристик.