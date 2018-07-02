Киев, 2 июля, 2018, 21:58 — ИА Регнум. В Киеве до сих пор не сменили «коммунистические» домовые указатели, поскольку на это нет денег, сообщил 2 июля депутат Киевсовета Александр Пабат на своей странице в социальной сети Facebook.

Цуканов М.В Декоммунизация

«В целом по Киеву требуется замена 1337 домовых табличек ориентировочной стоимостью порядка 800 тыс. грн. Но процесс производства и монтажа указателей нового формата не может быть запущен», — рассказал депутат.

Пабат также отметил, что некоторые улицы украинской столицы, помимо названий, избавились от таких элементов советского прошлого как освещение и горячее водоснабжение.

Напомним, ранее профильный комитет Верховной рады Украины утвердил решение о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

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