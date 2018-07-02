Дамаск, 2 июля, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Провинция Алеппо

Иван Шилов ИА REGNUM

Курдские вооруженные формирования совершили несколько вылазок против турецких войск. В ответ турецкая армия обстреляла из артиллерии позиции Курдских народных защитников (YPG), которые находятся на севере провинции Алеппо, в окрестностях населенных пунктов Малкия и Анаб. Три курдских бойца убиты.

Провинция Идлиб

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответили на операции группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В окрестностях города Серакиб террористы взяли в плен трех боевиков «Свободной армии Идлиба», союзной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытали их и казнили, бросив трупы у населенного пункта Завия.

Провинция Хама

30 июня группировки исламистов выпустили заявление, в котором сообщили о создании новой коалиции для борьбы с сирийским правительством.

В коалицию вступили «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джейш аль-Наср» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Созданное объединение заявляет о планировании наступательной операции для помощи своим соратникам на юге Сирии.

Провинция Латакия

За двое суток российская авиабаза Хмеймим дважды отражала атаку дронов боевиков. В первый раз в нападении участвовало 12 БПЛА, во второй — один БПЛА. ЗРПК «Панцирь» поразили все дроны на подлете к авиабазе. Ущерба и пострадавших нет.

Провинция Дераа и Сувейда

Исламисты провели обстрел из минометов северных районов административного центра провиции города Дераа, которые находятся под контролем сирийского правительства. Убит один местный житель, пятеро ранены.

В результате переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон заключено соглашение о примирении в 24 городах и посёлках в провинциях Дераа и Сувейда. После завершения сдачи оружия и урегулирования боевиками своего правового статуса провинция Сувейда окажется полностью под контролем сирийского правительства.

Однако не все боевики готовы сложить оружие. По сообщениям СМИ исламистов, в ходе боев в районе города Тафас Сирийская арабская армии потеряла три танка, одну БМП и одну артиллерийскую установку.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор на восточном берегу Евфрата началась вторая фаза наступательной операции «Шторм Аль-Джазиры». Ее ведут Сирийские демократические силы при поддержке авиации США и Франции.

Целью наступления является город Тумин, цитадель ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе. До него осталось уже семь километров.

Главная цель военной операции — установление контроля над территорией вдоль сирийско-иракской границы. Две недели назад СДС захватили город Дашиш, который также был опорным пунктом террористов.

Провинция Хомс

1 июля британская газета Sunday Times сообщила подробности авиудара по позициям сирийских войск 21 июня 2018 года в районе американской военной базы Эт-Танф. Оказывается, удар был нанесен самолетом Typhoon британских ВВС. Убит один офицер САА, семь военнослужащих ранены.

По информации издания, это был ответ на обстрел неизвестным подразделением конвоя боевиков группировки «Магавир аль-Сакура». В колонне были и иностранные военные советники.

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